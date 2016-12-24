Жителю Рузаевки дали условный срок за содержание наркопритона

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39-летнему жителю Рузаевки, обвиненному по нескольким наркотическим статьям, вынесли судебный приговор. По данным следствия, мужчина обустроил у себя в квартире теплицу для выращивания конопли и вместе с приятелями пользовался плодами запретного «растениеводства».
В сентябре этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ во время обследования квартиры 39-летнего жителя Рузаевки изъяли у него высушенную марихуану общим весом 11.8 граммов. Кроме того, на балконе любителя растительной дури оперативники обнаружили горшки с произрастающей коноплей.
Как пояснил мужчина, этой весной он приобрел в интернете семена наркосодержащего растения, высадил в горшки и получил «живой конвейер» по производству дурмана. Часть сырья он высушил и стал хранить в жилище. При этом систематически к нему в гости приходили товарищи воспользоваться «дарами наркотеплицы».
На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств и организацию наркопритона, а в довесок составили и административный протокол за незаконное культивирование запретных растений.
Как сообщает МВД по РМ, приговором суда рузаевскому любителю «веселящей зелени» суд отмерил 2 года лишения свободы условно.
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