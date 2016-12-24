Житель Саранска выплатил свыше 700 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев

Как сообщает УФССП по РМ, судебные приставы взыскали с жителя Саранска крупный ущерб, нанесенный лесному фонду. За незаконную вырубку 243 деревьев и 51 кустарника ему пришлось заплатить почти 723 тысячи рублей.

Мужчина являлся менеджером в компании, торгующей оптом металлоломом. Организация взяла в аренду земельный участок, расположенный на проспекте 70 лет Октября в Саранске, для осуществления предпринимательской деятельности. Эта территория заросла деревьями и кустарниками, и с целью ее расчистки арендатор организовал вырубку почти трех сотен зеленых насаждений - под пилу угодили и деревья на прилегающем пространстве. При этом у него не было разрешающих документов. Администрации Саранска был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал самовольного товарища виновным по соответствующей статье и определил ему один год условно. Вместе с этим он был обязан возместить причиненный лесному фонду ущерб на сотни тысяч рублей.

Но возмещать ущерб виновник не торопился. Исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в службу судебных приставов. В целях взыскания ущерба, причиненного преступлением, должностными лицами принят комплекс мер принудительного исполнения: арестованы денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках, вынесены запреты на совершение регистрационных действий в отношении имущества и на выезд из Российской Федерации, наложен арест на автомобиль «Mitsubishi Pajero» 2007 года выпуска. Также гражданина обязали выплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

Обложенный со всех сторон менеджер изыскал денежные средства и одним платежом погасил задолженность вместе с исполнительским сбором в полном объеме.