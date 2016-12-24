Житель Саранска выплатил свыше 700 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Как сообщает УФССП по РМ, судебные приставы взыскали с жителя Саранска крупный ущерб, нанесенный лесному фонду. За незаконную вырубку 243 деревьев и 51 кустарника ему пришлось заплатить почти 723 тысячи рублей.
Мужчина являлся менеджером в компании, торгующей оптом металлоломом. Организация взяла в аренду земельный участок, расположенный на проспекте 70 лет Октября в Саранске, для осуществления предпринимательской деятельности. Эта территория заросла деревьями и кустарниками, и с целью ее расчистки арендатор организовал вырубку почти трех сотен зеленых насаждений - под пилу угодили и деревья на прилегающем пространстве. При этом у него не было разрешающих документов. Администрации Саранска был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Суд, рассмотрев уголовное дело, признал самовольного товарища виновным по соответствующей статье и определил ему один год условно. Вместе с этим он был обязан возместить причиненный лесному фонду ущерб на сотни тысяч рублей.
Но возмещать ущерб виновник не торопился. Исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в службу судебных приставов. В целях взыскания ущерба, причиненного преступлением, должностными лицами принят комплекс мер принудительного исполнения: арестованы денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках, вынесены запреты на совершение регистрационных действий в отношении имущества и на выезд из Российской Федерации, наложен арест на автомобиль «Mitsubishi Pajero» 2007 года выпуска. Также гражданина обязали выплатить исполнительский сбор в размере 50 тысяч за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
Обложенный со всех сторон менеджер изыскал денежные средства и одним платежом погасил задолженность вместе с исполнительским сбором в полном объеме.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем