В Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов

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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
2-4 декабря в Саранске мастера Мордовии вновь представят свои изделия народных художественных промыслов.
Гости мероприятия смогут приобрести предметы быта, изготовленные по старинным традиционным технологиям, а также сувениры, украшения, игрушки, мыло ручной работы, сумки, корзины, ковры, наборы для сервировки стола и многое другое.
Выставка-ярмарка организуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Администрации городского округа Саранск.
Праздник народного творчества будет проходить в торговом центре «Сити Парк» (ул. Волгоградская, д.71, напротив магазина «Лента») с 09:00 до 22:00.
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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
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