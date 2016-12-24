В Саранске пройдет выставка-ярмарка народно-художественных промыслов

2-4 декабря в Саранске мастера Мордовии вновь представят свои изделия народных художественных промыслов.



Гости мероприятия смогут приобрести предметы быта, изготовленные по старинным традиционным технологиям, а также сувениры, украшения, игрушки, мыло ручной работы, сумки, корзины, ковры, наборы для сервировки стола и многое другое.

Выставка-ярмарка организуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Администрации городского округа Саранск.

Праздник народного творчества будет проходить в торговом центре «Сити Парк» (ул. Волгоградская, д.71, напротив магазина «Лента») с 09:00 до 22:00.