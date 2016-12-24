В Мордовии суд вынес приговор утомленному угонщику авто

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В Ардатовском районе республики суд огласил приговор 20-летнему местному жителю за неправомерное завладение транспортным средством. Пьяный угонщик просто уснул в салоне чужого автомобиля.
По информации МВД по РМ, ночью 31 августа этого года крепко выпивший молодой человек направлялся домой и обратил внимание на припаркованный около многоэтажки автомобиль марки «Хендай Элантра». Удостоверившись, что сигнализация отключена, а двери автомобиля не заперты, он залез в машину.
Обнаружив в замке зажигания ключи, парень завел авто, планируя доехать на нем до дома. Однако нетрезвый деятель не справился с управлением - сдавая назад, он въехал в стену дома, да еще зацепил бампером забор.
После того как машина заглохла, угонщик уснул в салоне чужого автомобиля. Полицию вызвали жильцы дома, которые услышали грохот и вышли на улицу.
Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.
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