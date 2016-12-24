В Мордовии внедрены программы консультативного взаимодействия ФАПов с центральными районными медицинскими учреждениями

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В Мордовии в 2021 году закуплены и распределены по территориям 58 единиц легкового автотранспорта. Он поможет обеспечить доступность медицинской помощи для каждого жителя республики, даже если он живет в небольшом селе, вдали от крупных медучреждений. Транспорт обеспечивает развоз врачей и пациентов, и помогает с доставкой необходимых медикаментов и оборудования до фельдшерско-аккушерских пунктов. С его помощью в лаборатории центральных районных больниц привозят биологические материалы для исследования.
Помимо этого в 2022 году разработаны и внедрены программы консультативного взаимодействия ФАПов с центральными районными медицинскими учреждениями. Новые алгоритмы помогают существенно ускорить процесс обследования и постановку диагноза для жителей сел и деревень. Как отметил министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин, такие меры способствуют раннему диагностированию хронических и онкологических заболеваний. Этот вопрос до недавнего времени являлся одной из наиболее острых проблем сельского населения. С новыми мерами поддержки регионального здравоохранения рассчитывать на оперативную и качественную медицинскую помощь может, действительно, каждый житель Мордовии.
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