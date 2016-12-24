В Мордовии ведется закупка современного медицинского оборудования для лечебных учереждений

Даже лучший доктор не вылечит пациента голыми руками. В Мордовии это понимают и закупают современное оборудование для объектов первичного звена здравоохранения.

За 2021 год приобретена 241 единица медицинского оборудования для учреждений республики. В 2022 законтрактована покупка еще 141 единицы приборов для строящейся детской поликлиники в Рузаевке, из них 95 уже поставлены.

До начала проведения проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» по республике наблюдалась нехватка медоборудования. За 2021-2022 годы она была ликвидирована. Более того, была также произведена замена устаревших и несоответствующих современным нормам аппаратов на новые, в том числе высокотехнологичные и роботизированные единицы медицинской техники.

Министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин отметил, что на данный момент активно оборудуются специальные палаты и внедряются новые программы реабилитации. Так, например, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже работают палаты на базе госпиталя ветеранов Великой Отечественной Войны, а в республиканской клинической больнице Саранска готовы позаботиться о тех, кто перенес травматологические операции. Также в Детской республиканской клинической больнице реабилитацию могут пройти маленькие пациенты с детским церебральным параличом. При этом, как сказал министр, санкции и отсутствие зарубежных приборов и деталей никак не сказалось на работе медицинских учреждений — цепочки поставки отечественных комплектующих уже налажены.