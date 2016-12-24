В здоровом теле — здоровый дух, а в достойном здании — достойная медицина. Именно поэтому нацпроект «Здравоохранение» предусматривает обширные ремонтные работы медицинских учреждений Мордовии.

Капитальный ремонт затронул многие учреждения республики: детскую поликлинику №2, а также №2 и №4 взрослые поликлиники г. Саранска, взрослую поликлинику в Рузаевке, поликлиники в поселке Комсомольский, Краснослободском, и Кочкуровском районах. Также был произведен ремонт кровли поликлиники №2 на улице Ярославская города Саранска, которая относится к Республиканской клинической больницы №5.

Помимо ремонтных работ в 2022 году началось строительство новой детской поликлиники в Рузаевке. Министр здравоохранения Республики Мордовия Олег Маркин заявил, что особо пристальное внимание будет уделено тем медицинским учреждениям, за которыми закреплено большое количество населения. По данному критерию первые в очереди на обновление строений - Красносолободский и Чамзинский районы. Так же министр отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже предусмотрены ремонт и строительство 74 фельдшерско-аккушерских пунктов.