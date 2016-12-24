В Мордовии появится центр по подготовке социальных работников по уходу за больными

Глава Мордовии Артём Здунов подписал соглашение о сотрудничестве с российской организацией Красный Крест. За последнее время в регионах России организацией было создано 40 центров по подготовке социальных работников по уходу за больными.

В 2023 году такой центр появится и в Мордовии. При этом только за 2022 год обучение первой помощи прошли около 2 тысяч школьников и 659 студентов республики.

К достижениям регионального отделения добавилась и победа мордовского проекта «Пульс есть!» в конкурсе Фонда президентских грантов. Данный проект - первый в Мордовии опыт внедрения систематического информирования и просвещения молодежи и учительской общественности о первой помощи. Это поможет обучить еще 130 школьников и 65 учителей, а также оборудовать первый в республике учебный класс с симуляционным оборудованием.

Проект подразумевает организацию регулярной просветительской деятельности в вопросах оказания первой помощи среди школьников. В регионе также работает школа пациентов и группа взаимной поддержки людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.