Платформа «За бизнес.РФ» - электронный ресурс для приема обращений предпринимателей

Уже 3 года функционирует цифровая платформа «За бизнес.РФ», созданная по поручению Президента страны Владимира Путина. Здесь бизнесмены со всей России могут оставить жалобу на неправомерные действия или же бездействие правоохранительных ведомств.

В настоящее время на электронном ресурсе зарегистрировано более 4 тысяч предпринимателей. Среди них - 13 пользователей из Мордовии, которые уже оставили 31 обращение.

Самая частая тема жалоб — уголовные разбирательства. Благодаря платформе удалось выявить немало нарушений как при возбуждении уголовных дел, так и в порядке их проведения. Председатель наблюдательного совета АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Александр Калинин обратил внимание, что не все жалобы на платформе имеют под собой достаточно юридических оснований. Он так же сказал, что на все обращения реагируют независимые юристы из центрального аппарата ведомства, которому поступила жалоба.

В целом важно помнить: чем раньше обратиться за помощью — тем проще и быстрее удастся разобраться в ситуации. Главой региона Артёмом Здуновым и мордовскими предпринимателями не раз отмечалось, что платформа «За бизнес.РФ» - большое подспорье для развития бизнеса и своевременного решения его проблем.