В Мордовии по ряду региональных проектов фиксируется низкий процент исполнения

28 ноября в Саранске прошло очередное заседание регионального кабинета министров, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Заместитель Председателя Правительства – Министр энергетики и ЖКХ Игорь Чадов доложил, что в рамках программы социальной газификации заключено 3920 договоров о технологическом присоединении, что на 12% выше первоначального плана. По 3332 договорам голубое топливо подведено до границ земельного участка, в 2361 случае газ уже подается в домовладения. До конца 2022 года голубое топливо появится еще в более чем 200 домах.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил проработать планы реализации программы социальной газификации на следующий год: в 2023 году еще в 1500 домовладениях появится газ.

По поручению Президента России Владимира Путина в Мордовии, как и в других регионах страны, оказываются дополнительные меры поддержки социально незащищенным категориям граждан для участия в программе газификации. Владимир Сидоров распорядился ускорить проведение этой работы и до конца года довести средства до заявителей.

Также с главами муниципалитетов обсуждались вопросы погашения имеющейся задолженности за энергоресурсы.

Премьер-министр отметил необходимость скорейшей подготовки и утверждения Программы действий Правительства на 2023 год, направленной на реализацию всех задач, поставленных Главой Мордовии Артёмом Здуновым в Послании Государственному Собранию.

Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин проинформировал участников совещания о промежуточных итогах реализации нацпроектов. В 2022 году на исполнение национальных проектов предусмотрено 25 миллиардов рублей. На сегодняшний день освоение составляет 71%.

По ряду региональных проектов, таких как «Информационная безопасность», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Цифровой контур здравоохранения» фиксируется низкий процент исполнения. Владимир Сидоров поручил завершить все мероприятия в рамках нацпроектов до 25 декабря.