Следственный комитет РФ предупреждает об участившихся случаях мошенничества под видом сотрудников ведомства

В последнее время участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы с сообщениями о фактах совершения преступлений лицами, представляющимися сотрудниками Следственного комитета РФ.

Так, ранее Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал поручение об организации процессуальной проверки по факту мошеннических действий в отношении 76-летней москвички, которую неизвестные, представившись сотрудниками СК России, убедили продать единственное жилье.

Кроме того, в средствах массовой информации сообщалось, что в органы полиции Санкт-Петербурга обратился гражданин Китая, который заявил, что неизвестные под видом сотрудников СК России, угрожая оружием, похитили у него крупную сумму денежных средств.

Учитывая рост мошеннических преступлений лжесотрудниками ведомства, Следственный комитет России призывает граждан к бдительности и осторожности.

Следователями Следственного комитета Российской Федерации все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа.

Также следует учитывать, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований об отчуждении имущества, в частности, переводе денежных средств на какие-либо счета.

Кроме того, сотрудники СК России не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах или вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Следует помнить, что мошенники зачастую путем угроз пытаются убедить жертву не перезванивать в государственные органы и финансовые организации для проверки информации якобы из-за того, что может произойти «разглашение конфиденциальных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность». Подобные заявления неправомерны и рассчитаны на запугивание и неосведомленность гражданина.

Следственный комитет России призывает граждан соблюдать простые правила финансовой безопасности. Первое - не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе - не сообщать никому реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.