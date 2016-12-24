МГУ им. Н.П. Огарева отчитался в Минобрнауки РФ

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Команда Мордовского госуниверситета представила ежегодный отчет о реализации программы «Приоритет-2030» за 2021−2022 годы. Ректор Дмитрий Глушко рассказал, что в ее рамках университет создает новые продукты, технологии, а также формирует предпринимательскую культуру.
Программа «Приоритет 2030» позволила университету усовершенствовать образовательный процесс на всех уровнях: произошел переход на индивидуальные образовательные траектории, внедрены интегрированные программы магистратуры и аспирантуры, модернизированы и разработаны более двухсот дополнительных профессиональных программ.
«Мы значительно расширили взаимодействие с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Благодаря этому вырос объем выполняемых вузом научно-технологических проектов, созданы пять новых лабораторий и центров, внедрены механизмы технологического предпринимательства. Совместно с индустриальными партнерами мы готовы внедрять наши достижения, выпускать новую продукцию и наращивать интеллектуальный капитал региона. Это залог позитивных социальных перемен и устойчивого развития Мордовии», — отметил Дмитрий Глушко.
Кратко о результатах, которые уже достиг МГУ им. Н.П. Огарева.
Стратегический проект «Материалы нового поколения и энергосбережение»:
Получены технологии опытного производства ряда биопрепаратов и материалов для биомедицины и пищевой промышленности. С двумя предприятиями ведется работа по внедрению технологии производства пористой стеклокерамики. Получены строительные бетоны с эффектом самовосстановления, биоцидные материалы для защиты строительных конструкций от воздействия бактерий и вирусов. Разработаны технологии производства легкого бетона и теплоизоляционных панелей со сверхнизкой теплопроводностью. Разработанная технология снижения теплопотребления зданий с использованием импульсной системы теплоснабжения внедрена в корпусе университета и показала эффективность на уровне 18%. Технология успешно внедряется в системы теплоснабжения региона. Разработан метод получения катализаторов нового поколения, которые являются перспективными для получения дешевого зеленого водорода.
Стратегический проект «Фотоника, функциональная электроника, цифровые решения и искусственный интеллект»:
В интересах индустриального АО «Оптиковолоконные системы» создана система непрерывной подготовки кадров «школа-вуз». Совместно организована учебно-научная лаборатория технологий получения оптических волокон, введена в эксплуатацию университетская башня вытяжки оптического волокна, разработана и защищена технология скрытой маркировки оптических волокон. Университет стал одним из центров координации разработок отечественной лазерной керамики.
Разработаны и изготовлены принципиально новые фитооблучатели на основе светодиодов со специальными спектрами излучения, адаптированными под выращивание конкретных овощных культур совместно с ООО «ВНИСИ им. С. И. Вавилова» и АО «АСТЗ».
Разработан высокопроизводительный метод быстрого нагрева силовых полупроводниковых приборов при испытаниях и источник испытательного тока для силовых полупроводниковых приборов модульного типа.
Стратегический проект «Медицина будущего: таргетная фармакотерапия и здоровьесберегающие технологии»:
Исследования сосредоточены на разработке инновационных лекарственных препаратов в сотрудничестве с компанией «Промомед». Совместно доведены до клинической практики препараты от Ковид-19 и разработаны средства управляемой доставки для таргетной терапии опухолей. Сформирована задача по созданию совместной передовой инженерной школы. Разрабатывается система трансдермальной доставки лекарств и препараты на основе моноклональных антител.
Стратегический проект «СМАРТ АГРО»:
В области импортозамещения зарубежной техники и оборудования, создан центр их высокоресурсного ремонта, где применение новых технологий ремонта агрегатов, транспортных и технологических машин импортного производства, обеспечивают послеремонтный ресурс на уровне нового, при себестоимости не выше 20−40% от стоимости новых агрегатов. Оценка технического состояния отремонтированных агрегатов производится на разработанном стенде с программным обеспечением в режиме реального времени.
По заказу агрохолдингов региона ведутся разработки по замещению импортных кормовых добавок. И уже ведется подготовка к их промышленному производству. Проводимые исследования в интересах 4 предприятий, выпускающих органическую продукцию, обеспечивают процессы стимулирования роста и защиты растений на биологической основе.
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