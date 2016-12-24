В Саранске будут судить оплошавшего налетчика

В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела о разбое, в котором обвиняется уроженец Чамзинского района республики. 29-летний парень в октябре этого года совершил налет на офис микрокредитной организации в Саранске. Но вся ирония заключается в том, что он будет отвечать по тяжелой статье о разбое с «нулевым выхлопом» - сотрудница организации подсунула ему денежный муляж.

По версии следствия, в октябре 2022 года 29-летний обвиняемый в одном из офисов микрокредитной организации, угрожая взятым из дома кухонным ножом, пытался завладеть находящимися в кассе деньгами.

Как отмечается в информации Прокуратуры РМ, подвергшаяся нападению сотрудница офиса вручила налетчику муляж пачки банкнот номиналом 500 рублей в банковской упаковке. С этой «куклой» злоумышленник благополучно и скрылся, будучи убежденным в достижении своей преступной цели.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.