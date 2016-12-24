В Саранске будут судить оплошавшего налетчика

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В столице Мордовии завершено расследование уголовного дела о разбое, в котором обвиняется уроженец Чамзинского района республики. 29-летний парень в октябре этого года совершил налет на офис микрокредитной организации в Саранске. Но вся ирония заключается в том, что он будет отвечать по тяжелой статье о разбое с «нулевым выхлопом» - сотрудница организации подсунула ему денежный муляж.
По версии следствия, в октябре 2022 года 29-летний обвиняемый в одном из офисов микрокредитной организации, угрожая взятым из дома кухонным ножом, пытался завладеть находящимися в кассе деньгами.
Как отмечается в информации Прокуратуры РМ, подвергшаяся нападению сотрудница офиса вручила налетчику муляж пачки банкнот номиналом 500 рублей в банковской упаковке. С этой «куклой» злоумышленник благополучно и скрылся, будучи убежденным в достижении своей преступной цели.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский суд Саранска для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации