Районы Мордовии продолжают помогать участникам СВО и их семьям

Жители республики, представители органов власти, организации и предприятия продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Например, в пункте гуманитарной помощи в Краснослободске продолжается сбор теплых вещей, продуктов питания и медикаментов. «Никто не остается в стороне. Особенно активно население Гуменского сельского поселения. Жители населенного пункта вместе с главой администрации Геннадием Мелешиным уже передали более 150 тысяч рублей. Жители Куликовского сельского поселения прислали более 50 тысяч рублей. Предпринимательское сообщество района закупило продуктов на сумму более 150 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель Х. Махмаджонов привез шапки и другую одежду. Коллектив Краснослободского многопрофильного лицея закупил туристические коврики, балаклавы и грелки «Теплоид», - говорит исполнительный секретарь Краснослободского местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Саулина.

Социальную поддержку бойцам и их семьям оказывают и в Торбеевском районе. Как отметил глава района Сергей Шичкин, делается все необходимое, чтобы мобилизованные не волновались за своих родных. По его словам, чаще всего семьи военнослужащих просят помочь в оформлении юридических документов, устранить мелкие бытовые проблемы, провести косметический ремонт надворных построек.

«В частности, родственникам одного из бойцов в короткие сроки оказано содействие в оформлении в собственность земельного участка. Еще одной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в доме запущена система отопления, установлена сантехника. Руководители организаций и предприятий, в которых трудились мобилизованные, тоже своевременно реагируют на поступившие обращения», - добавил руководитель района.

В Зубово-Полянском районе семьям мобилизованных земляков также оказываются все меры поддержки. Глава районной администрации, руководители сельских поселений оперативно реагируют на их просьбы. Например, в Умете для мамы призванного в рамках частичной мобилизации были закуплены дрова для отопления бани. По хозяйству ей всегда помогал единственный сын Владимир. В сентябре его призвали. Представители местной администрации связались с женщиной и предложили ей помощь.

А на базе Кадошкинского электротехнического завода создали Попечительский совет в поддержку мобилизованных работников завода и их семей. Просьбы со стороны родственников мобилизованных исполняются оперативно. Например, после мобилизации сыновей некоторые родители обратились с просьбой помочь организовать поездку в учебный центр. В определенный день им была предоставлена машина для поездки в соседний регион.