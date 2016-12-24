В Саранске «Газель» не успела «проскочить» перед легковушкой

По информации Госавтоинспекции республики, 25 ноября в столице Мордовии «газелист» спровоцировал ДТП на оживленном участке дороги.

Около четырех часов вечера 39-летний мужчина, двигаясь за рулем «Газели» по улице Полежаева, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2114». В результате столкновения, 61-летняя пассажирка легковушки с различными травмами угодила в травмпункт Республиканской больницы №4, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой с назначенным лечением.

Освидетельствование показало, что водители обоих транспортных средств находились за рулем трезвыми. В отношении 38-летнего водителя «четырнадцатой» был составлен протокол за езду без полиса ОСАГО.

Как отмечается, водитель «Газели» в этом году 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе, за превышение скорости и разговоры по телефону во время вождения.