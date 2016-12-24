В Мордовии пройдет Республиканский молодежный инновационный конвент

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29 ноября в Технопарке Мордовии состоится крупнейшее мероприятие для юных ученых региона – Республиканский молодежный инновационный конвент.
Молодежный инновационный конвент проводится уже девятый год с целью популяризации научно-технического творчества и стимулирования интеллектуального и творческого потенциала, а также выявления у детей и подростков республики способностей в области робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники и других перспективных направлений.
Участниками Конвента станут 200 юных жителей Мордовии в возрасте от 7 до 18 лет, занимающиеся инновационным творчеством, а также представители клубов научно-технического творчества, точек роста и ЦМИТов.
Конвент представляет собой работу следующих тематических площадок:
- Фестиваль по робототехнике– площадка, на которой участники соревнуются в специальных спортивных робототехнических дисциплинах
- Выставка научно-технического творчества детей и подростков– площадка, на которой ребята представляют свои научно-технические изобретения в форме защиты презентации перед Экспертным советом
- Практическая олимпиада по робототехнике, в рамках которой участникам необходимо выполнить конструкторские задания по робототехнике
- Практическая олимпиада по программированию – конкурс по выполнению практических заданий по программированию на платформе Scratch
- Практическая олимпиада по 3D-моделированию, представляющая собой конкурс по выполнению практических заданий по 3D-моделированию.
Организаторами Конвента выступают Министерство спорта и молодежной политики РМ, Мордовский республиканский молодежный центр.
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