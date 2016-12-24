Пожилой житель Мордовии прокатился на «мошенническом такси» за полмиллиона рублей

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Звонок липового сотрудника Центрального банка оставил 60-летнего жителя Мордовии без всех сбережений. Пожилой мужчина перечислил мошенникам 576 тысяч рублей.
По информации МВД по РМ, в дежурную часть полиции обратился 60-летний житель поселка Садовский Ромодановского района и сообщил о финансовых потерях в результате мошенничества. Он рассказал, что ему поступил звонок незнакомца, который представился сотрудником Центрального банка. «Банкир» предупредил, что аферисты пытаются похитить все деньги с банковского счета сельчанина и предложил предпринять защитные меры.
Обеспокоенный житель республики согласился следовать всем «спасительным» инструкциям. В банке он обналичил свои сбережения в размере 576 тысяч рублей и на такси, которое ему заказал и оплатил злоумышленник, приехал в Саранск. Через банкомат в одном из торговых центров города мужчина перевел все деньги на названный мошенником счет.
После этого незнакомец прекратил разговор и добавил номер потерпевшего в «черный список». Тогда сельчанин осознал, что был обманут злоумышленниками, и обратился за помощью в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска по данному факту проводится проверка. Осуществляются мероприятия по розыску лиц, причастных к произошедшему.
МВД по Республике Мордовия напоминает: не доверяйте незнакомцам, представляющимся сотрудниками банковских учреждений и предлагающим решить возникшие проблемы путем перевода денег на «безопасный счет». Лично перезвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, или подойдите в отделение финансового учреждения. Помните, что безопасность ваших средств – в ваших руках!
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