Житель Рузаевки за наркотическую «делянку» получил 4 года 6 месяцев колонии

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Суд в Мордовии отправил 33-летнего парня из Рузаевки в колонию за масштабное культивирование конопли, а также незаконное хранение и сбыт марихуаны. Об этом сообщает МВД по РМ.
В августе этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД получили информацию о возможном хранении запрещенных веществ 33-летним жителем Рузаевки.
В ходе осмотра его жилища полицейские изъяли марихуану массой более 24 граммов. Также на заброшенном участке оперативники обнаружили произрастающую коноплю общим весом 409 граммов.
Как пояснил парень, весной он приобрел в интернете семена наркосодержащего растения. В последующем он культивировал 108 кустов конопли, часть из которой высушил и стал хранить для личного потребления, а часть сбыл 34-летнему знакомому.
В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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