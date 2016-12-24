Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
29 ноября в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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