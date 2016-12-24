29 ноября в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.



Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.