Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в прямом эфире ответит на вопросы граждан

Репортер

29 ноября в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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