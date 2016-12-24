В Мордовии активно реализуется федеральный проект «Старшее поколение»

Это один из ключевых инструментов в работе с гражданами старшего возраста. В текущем году республике на его реализацию выделяется почти 1 млрд 200 млн рублей.

Среди ключевых мероприятий проекта – создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Мордовия — один из пилотных регионов по этому направлению, в том числе по апробации 50 социальных услуг. В этом году для реализации механизмов типовой модели системы долговременного ухода определены 7 районов республики.

К работе со старшим поколением нужно привлекать некоммерческие и волонтерские организаций. От Мордовии на грантовую поддержку в этой сфере исходят очень интересные идеи. Министр социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии Игорь Князьков рассказал, какие направления реализуются в рамках регионального проекта «Старшее поколение»: «Я бы назвал в этом блоке три крупных направления: увеличение периода активного долголетия, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также приведение зданий организаций социального обслуживания в нормативное состояние. С 2019 года на эти цели региону было выделено 2,5 млрд рублей».

Практически все районы республики реализуют блок пилотного проекта, связанного с долговременным уходом – это создание системы сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи на дому. Меры поддержки оказываются 256 тысячам жителей Мордовии, относящимся к категории старшего поколения и инвалидам. Министр здравоохранения республики Олег Маркин рассказал о важности службы гериатрический помощи: «На территории всей республики в этом году мы организуем еще два кабинета. Кроме этого у нас действует стационар и круглосуточные койки на базе Республиканского госпиталя».