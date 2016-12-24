Саранский завод «Орбита» вносит вклад в общую Победу

Репортер

Профиль «Орбиты» - производство электроники. Важный вклад в обеспечение оборонно-промышленного комплекса предприятие вносит с момента основания и по сей день. На заводе выпускают электронно-компонентную базу для изготовления различной аппаратуры, узлов, механизмов, которые используются в сборке военной техники.

Перечень видов продукции для нужд ОПК растет. Как отмечает технический директор «Орбиты» Александр Мальчёнков, предприятие осваивает  и разрабатывает новые изделия, которые будут пользоваться спросом  для новых современных разработок спецтехники. Также увеличились и объемы производства, в связи  с чем появилась потребность в пополнении сотрудников. Поэтому завод регулярно принимает новых работников и проводит для них обучение.

Это стало возможным за счет национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Одна из его задач – переобучение и повышение квалификации сотрудников предприятий. Все для Победы – этот девиз сплотил всех россиян. Сотрудники саранского завода «Орбита» упорно и слажено работают, чтобы обеспечить наших бойцов необходимой техникой. Перечень техники, в создании которой используется продукция предприятия широк -   от подводных лодок до воздушных судов.

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