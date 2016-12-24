Развитие интеллектуальной собственности и патентной деятельности в Мордовии

Работа по вопросам развития интеллектуальной собственности в Мордовии ведется активно. В рамках реализации Национального проекта «Наука» в регионе созданы и успешно работают 10 центров технологий и инноваций. 6 из них – на базе учебных заведений, самый крупный – на базе Мордовского госуниверситета.

В департаменте инноваций МГУ им. Огарева два направления. По словам Ирины Гвоздецкой, руководителя департамента инноваций НИ МГУ им. Н.П. Огарева: «Это отдел интеллектуальной собственности и центр трансфера технологии. Первый занимается тем, что охраняет результаты деятельности наших ученых, созданных в рамках ниокров, различных научных направлений. А центр трансфера направлений работает с бизнесом, и позволяет и помогает эти научные разработки и результат трансформировать и монетизировать».

Мордовия не просто стоит на страже интеллектуальной собственности своих новаторов – готовы помочь и другим регионам. В этом году МГУ имени Огарева стал второй в России организацией, аккредитованной Роспатентом. Теперь ВУЗ способен проводить предварительную экспертизу по изобретениям и полезным моделям.

Также большое внимание уделяется правовой охране средств индивидуализации и логотипов, отражающих связь с регионом – брендов республики. Например, в 2022 году государственную регистрацию Роспатента получил товарный знак «Темниковъ».

В МГУ имени Огарева на данный момент создано более 475 объектов интеллектуальной собственности. ВУЗ не просто участвует в грантовых конкурсах – регулярно их выигрывает. Также учебное заведение заключает лицензионные договоры на разработки ученых, по которым активно работает.