В Саранске определили лучших уполномоченных по охране труда

В Доме Союзов состоялся финал смотра — конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда в Республике Мордовия». Он ежегодно проводится по инициативе Федерации профсоюзов и Министерства социальной защиты, труда и занятости населения.

Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма — для них задачи на каждый день. Уполномоченные по охране труда собрались в Большом зале Дома Союзов для того, чтобы сразиться за звание лучшего. Смотр — конкурс разделили на 2 части.

Всего участников было 18. Все готовились долго. Ведь отстаивать предстояло не только свои знания, но и честь своего предприятия.

Такие конкурсы очень важны. Ведь они дают возможность оценить степень подготовки специалистов, которые отвечают за безопасность рабочего процесса. Конкурсантов оценивало компетентное жюри. Отмечен высокий уровень подготовки участников.

По итогам конкурса среди лучших были отмечены Петр Бочков и Людмила Крашенинникова. Всем отличившимся были вручены дипломы и премии.