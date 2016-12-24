Многодетных матерей наградил Глава региона

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День матери. В преддверии праздника в Доме республики прошла церемония награждения многодетных матерей Мордовии. Награды и дипломы вручил Глава Мордовии Артём Здунов.
Многодетные мамы были награждены почетными дипломами и денежными премиями. Среди тех, кого отметил Глава Мордовии, была Оксана Левченко. У этой милой женщины пятеро детей. В маме они души не чают.
Ее дочка Полина Левченко так говорит о своей маме: «Моя мама всегда готова меня поддержать, она очень добрая, веселая, мы любим с мамой во что-нибудь сыграть, в настольные игры».
Дом семьи Левченко буквально пропитан любовью и взаимопониманием. Оксана признается, все трудности по плечу, если вкладывать в это всю душу. О каждом из своих детей Оксана отзывается с особым трепетом. Она дарим им свою любовь и получает впятеро больше.
На церемонии в Доме республики в адрес многодетных семей прозвучало много теплых слов и пожеланий.
А в завершении церемонии, плечи матерей Мордовии укрыли павлопосадскими платками. Эти женщины – ангелы-хранители для своих детей и мужей. И сколько бы лет не прошло и каким бы взрослым не стал человек, для матери он всегда останется ребенком, который требует заботы и любви.
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