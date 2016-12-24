В России создана возможность значительного охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах страны, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах, на базе частных негосударственных лабораторий.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

На сегодня тестирование доступно в 1254 лабораториях, из них 113 лабораторий Роспотребнадзора, 838 - при государственных медицинских организациях и 303 лабораторий частной формы собственности.