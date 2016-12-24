Из Мордовии в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза

Из Мордовии к нашим землякам, участникам специальной военной операции, 26 ноября отправился очередной караван из шести машин. Работу по формированию гумпомощи координирует рабочая группа, созданная по поручению Главы региона Артёма Здунова. Заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Александр Сайгачев особо подчеркнул, что активность граждан, желающих быть полезными в нашем общем деле, лишь увеличивается. Людей объединяет желание оказать помощь и поддержку и вера в нашу победу.

- Участниками формирования гуманитарного груза стали республиканские организации и предприятия, члены и сторонники политической партии «Единая Россия», представители молодежных, общественных и волонтерских организаций. На этот раз помимо зимних вещей, элементов экипировки, продуктов питания, хозяйственного инвентаря Мордовия отправляет четыре автомобиля УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры, отопительные печи, теплую одежду и обувь, специальное снаряжение и многое другое. Члены рабочей группы находятся в постоянном контакте с командирами воинских подразделений, а потому мы осуществляем гуманитарную помощь исключительно на основе их заявок. Мы всегда знаем, что необходимо нашим бойцам, - сказал Александр Сайгачёв.

Мордовское республиканское отделение «Российского фонда мира» продолжает сбор средств на покупку столь нужного на линии соприкосновения оборудования и снаряжения. На счет благотворительной организации уже поступило более 68 миллионов рублей.

- Больше половины собранной суммы направлено на закупку всего необходимого. Каждый вносит свой вклад в защиту Родины. В это емкое слово каждый вкладывает свое, личное значение. Для одних Родина – это семья, для вторых - отчий дом, родной город, село. Однако для всех нас Родина – это Россия. Поэтому, как сказал наш Президент Владимир Путин, «все для защиты нашего Отечества, нашей России», - отмечает председатель правления Мордовского республиканского отделения «Российского фонда мира» Ольга Филёткина.

В гуманитарный груз вошло 125 позиций различных товаров. Многое из того, что сегодня отправляется в зону СВО, произведено в Мордовии. Некоторые предприятия республики успели переориентировать производство, а потому наших земляков будут греть теплые костюмы-горки, а также печи-буржуйки с дымоходом с родной земли.

А еще добрые письма от детворы. Школьники сочиняют стихи, пишут свои пожелания героям и благодарят за отвагу и смелость.

Помогают не только солдатам и офицерам. Активисты партии «Единая Россия» протянули руку помощи новым гражданам нашей страны. Они отправили в социальные объекты Запорожской области такую нужную сейчас бутилированную воду, а также книги на родном для них русском языке из Пушкинской библиотеки.

Особое внимание уделяется семьям мобилизованных граждан. Работу по взаимодействию с родителями, женами и детьми наших бойцов взяли на себя волонтеры.

- Акция #МЫВМЕСТЕ уже не в первый раз показывает всему миру, что люди в России действительно могут объединяться, когда какая-то проблема приходит в нашу жизнь. Сейчас мы помогаем семьям мобилизованных граждан и понимаем, как важно оставаться неравнодушными и быть рядом с теми, кому нужна помощь и поддержка. На базе Молодежного центра вот уже несколько месяцев открыт гуманитарный штаб, куда все отзывчивые граждане приносят вещи, продукты, медикаменты и др. Всего за это время было принято более 3 тонн помощи и отправлено более 20 именных посылок, - сказала председатель Госкомитета по делам молодежи Анастасия Гришнёва.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Зима – самое время помогать. Ради новой «русской весны».

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