В Мордовии дорожная авария унесла жизнь 15-летнего подростка

По информации Следственного комитета по РМ, в Ковылкинском районе республики возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб юный житель республики.

Как сообщается, вечером 25 ноября на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево 36-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате от полученных телесных повреждений 15-летний подросток скончался на месте.

Водитель и еще двое подростков-пассажиров находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным следственных органов, водитель в 2021 году был лишен права управления транспортным средством.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы.