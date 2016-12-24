На филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарева — новый декан

В Мордовском госуниверситете прошло очередное заседание Ученого совета, на котором рассматривался кадровый вопрос.

Делегаты Ученого совета утвердили нового декана филологического факультета. Им стал кандидат филологических наук, доцент кафедры мордовских языков Иван Рябов. Он окончил филологический факультет в 1996 году. С тех пор работал на факультете заместителем декана по научной работе (2008-2013 гг.), затем заведующим кафедрой эрзянского языка (2012-2015 гг.). С 2015 года являлся заведующим кафедрой мордовских языков. Сфера его научных интересов затрагивает проблемы словообразования, истории и диалектологии мордовских языков.

Как отмечается, на заседании Ученого совета Иван Рябов презентовал свою рабочую программу, направленную на повышение качества образовательных услуг.