В Саранске пройдет форум «Территория бизнеса»

8 декабря в Саранске во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева состоится форум «Территория бизнеса». Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центра «Мой бизнес».

Форум организовывается для действующих предпринимателей, бизнесменов, руководителей компаний, самозанятых, а также жителей республики, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности. Они получат не только знания, навыки и умения по ведению своего бизнеса, но и возможность выйти на новый уровень.

Участников ждут тренинги и выступления известных спикеров на самые важные бизнес-темы и направления. Например, на актуальные и злободневные вопросы ответит руководитель по развитию клиентского сервиса «Wildberries» Кристина Спирева.

В рамках форума «Территория бизнеса» будут организованы выставки, дегустация продукции предпринимателей Мордовии. Также состоится торжественное награждение лучших предприятий и предпринимателей республики.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://moybizonline.ru/forum0812

Участие бесплатное.

По вопросам регистрации можно обратиться по телефонам: 8 (978) 721-06-74, 8 (995) 384-62-23, 8 (8342) 24-77-77