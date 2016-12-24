В Саранске еще на 80 суток приостановлена деятельность Ветсанутильзавода

Как сообщает УФССП по РМ, 25 ноября 2022 года решением суда на 80 суток повторно приостановлена деятельность ООО «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод». Соответствующий исполнительный документ был предъявлен для исполнения в отделение судебных приставов по Октябрьскому району.

Судебные приставы-исполнители незамедлительно выехали по месту нахождения предприятия и опечатали вход в производственный цех. На протяжении всего срока приостановления деятельности сотрудники ведомства будут проверять надлежащее исполнение заводом судебного акта.

Кроме того, руководитель предприятия был предупрежден, что за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению он может быть привлечен к уголовной ответственности.