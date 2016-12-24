В Саранске начался отборочный тур Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар Кызы»

С яркой фотосессии начался отборочный тур Республиканского конкурса татарских красавиц Татар Кызы, который состоялся на площадке Исламского культурного центра. Конкурс проводился при поддержке татарских национально-культурных объединений и Министерства культуры, национальной политики и архивного дела республики.

Конкурс проводится уже третий раз. И каждый год расширяет свой географический охват. В 2022-ом на почетный титул претендуют 35 девушек из разных районов Мордовии. Жюри будет оценивать не только их внешнюю, но и внутреннюю красоту: стремление к познанию и сохранению татарской культуры и ее традиций, а также любовь к своей малой родине.

На протяжении всех этапов конкурса участницы будут получать поддержку организаторов, многие из них и сами имеют опыт участия. Юные красавицы могут задать любой вопрос, будь то советы по внешнему виду или уточнение культурно-исторических событий. Финал конкурса состоится в декабре.