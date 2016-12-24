В Саранске прошел фестиваль военно-патриотического творчества «Сурский рубеж»

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В Саранском дворце культуры звучали песни о войне, о родине и о тяжелой, но долгожданной победе — все это в рамках гала-концерта третьего республиканского фестиваля военно-патриотического творчества «Сурский рубеж».
Песнями о Родине встречает своих гостей фестиваль военно-патриотической песни. Композиции душевные и даже веселые, чего не скажешь о событии, давшем имя фестивалю. Сурский рубеж проходил по территории Мордовии и соседних областей и оставил глубокий отпечаток в истории нашей республики. К счастью, оборонительное сооружение так и не стало местом боевых действий, а вот примером мужества и героизма, настоящего трудового подвига остается и по сей день.
Фестиваль в республике знают и любят, лучшее доказательство – большое количество как зрителей, так и желающих выступить. Солисты, вокально- инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы — заявки на участие оформили свыше 100 коллективов со всей республики.
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