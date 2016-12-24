Школьник из Мордовии стал призером экологической премии Росприроднадзора России

Стали известны результаты II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В числе призеров – 12-летний ученик саранской гимназии №12 Кирилл Сапунов. В своей видеоработе «Забота о планете – наша первостепенная задача» он рассказал о том, что только сообща люди смогут сохранить природу Земли. Также школьник присылал на участие в премии рисунки и фотографии.

«Мы переехали в Саранск из Керчи в этом году. Нас поразила чистота, красота и ухоженность столицы Мордовии, - говорит мама Кирилла Наталья Сапунова. – Сын сам изъявил желание участвовать в премии «Экология – дело каждого» и был очень рад узнать, что попал в число призеров. Такой результат придает сил, повышает уверенность в себе и вдохновляет на стремление еще больше времени посвящать проблемам экологии. Подобные мероприятия и конкурсы воспитывают любовь, уважение к природе не только у детей, но и у родителей».

Как отметила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, II Международная детская премия показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. По ее словам, номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звезд проекта и даже будущих экологов и ученых. Она отметила, что и творческие номинации были очень востребованы у ребят. Дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения и создавали танцы.

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» проводится второй год по инициативе главы Росприроднадзора и направлена на популяризацию темы экологии и сохранения окружающей среды. На премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов России и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.



Председатель жюри премии – вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллегии входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и другие.