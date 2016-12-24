Cаранск принял пятый Всероссийский фестиваль для детей с нарушением слуха

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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовии завершился пятый Всероссийский творческий фестиваль для детей с нарушениями слуха «Утренняя звезда». С 21 ноября юные дарования из разных уголков России демонстрировали свои таланты на саранской сцене. Лучшие номера 24 ноября они показали в РДК на гала-концерте.
Фестиваль «Утренняя звезда» проходит в 5-й раз. На первый свой юбилей он собрал таланты из 47 регионов России. Впервые участниками стали делегации из ЛНР и ДНР.
Инициативу проведения фестиваля поддержал Глава Мордовии Артём Здунов. От его лица участников гала-концерта поприветствовала заместитель Председателя Правительства республики Галина Лотванова.
В течение четырех дней около 500 юных звездочек в возрасте от 11 до 18 лет показывали свои номера компетентному жюри. Лучшие из них выступили на гала-концерте. Соревновались ребята в нескольких номинациях. Традиционные жанры с учетом особенностей здоровья ребят стали чем-то необычным и волшебным для непосвященного зрителя. Ведь стихи и песни здесь исполнялись на родном для глухих людей жестовом языке.
Лучшие номера в каждой номинации получили заслуженные награды.
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