Cаранск принял пятый Всероссийский фестиваль для детей с нарушением слуха

В Мордовии завершился пятый Всероссийский творческий фестиваль для детей с нарушениями слуха «Утренняя звезда». С 21 ноября юные дарования из разных уголков России демонстрировали свои таланты на саранской сцене. Лучшие номера 24 ноября они показали в РДК на гала-концерте.

Фестиваль «Утренняя звезда» проходит в 5-й раз. На первый свой юбилей он собрал таланты из 47 регионов России. Впервые участниками стали делегации из ЛНР и ДНР.

Инициативу проведения фестиваля поддержал Глава Мордовии Артём Здунов. От его лица участников гала-концерта поприветствовала заместитель Председателя Правительства республики Галина Лотванова.

В течение четырех дней около 500 юных звездочек в возрасте от 11 до 18 лет показывали свои номера компетентному жюри. Лучшие из них выступили на гала-концерте. Соревновались ребята в нескольких номинациях. Традиционные жанры с учетом особенностей здоровья ребят стали чем-то необычным и волшебным для непосвященного зрителя. Ведь стихи и песни здесь исполнялись на родном для глухих людей жестовом языке.

Лучшие номера в каждой номинации получили заслуженные награды.