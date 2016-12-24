Мордовия презентовала пилотный социальный проект по трудоустройству бывших заключенных

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В Москве прошло итоговое мероприятие, завершающее Акселератор социальных решений. В Мордовии в качестве пилотного проекта была выбрана тема «Трудоустройство бывших заключенных» в рамках жизненной ситуации «Потеря и поиск работы». О сервисе рассказала региональный сервисный уполномоченный от республики Елена Семелева.
Трудоустройство бывших заключенных является актуальной темой в республике. Так, по состоянию на 1 октября 2022 года 20% освободившихся, имея навыки в строительной профессии, не могут подтвердить свою квалификацию из-за отсутствия экзаменационных центров в колониях.
Команда регионального сервисного уполномоченного от Мордовии для решения этой задачи предложила следующий механизм: «На первом этапе за 9 месяцев до освобождения каждому осужденному сотрудником «Работы России» создается индивидуальный карьерный трек. Далее осужденный направляется на обучение, которое организовано в образовательных учреждениях ФСИН. После прохождения обучения, на площадке экзаменационного центра он подтверждает полученные или имеющиеся навыки по соответствующей квалификации перед комиссией и представителями потенциальных работодателей, чтобы те могли лично оценить возможности соискателя. По результатам такого экзамена выдается свидетельство общероссийского образца (не имеющее отношение к ФСИН) и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора с работодателем. Это позволяет реализовать, в том числе, так называемое право на забвение, когда кроме осужденного и работодателя никто не будет знать о его прошлом», - рассказывает Елена Семелева.
Уже на сегодняшний день есть ощутимый эффект от реализации проекта: 30% заключенных выразили желание участвовать в проекте. Три региона России готовы внедрить это решение у себя на территории.
Сегодня на Акселераторе социальных решений выступит Глава Мордовии Артём Здунов.
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