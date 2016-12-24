Покупатель из Саранска авансировал жуликам 600 тысяч при покупке снегохода

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В дежурную часть полиции в столице Мордовии обратился 52-летний местный житель и сообщил, что неизвестные обманным путем завладели его денежными средствами в размере 1 028 000 рублей. Мужчину дважды обманули при заключении договоров в дистанционном режиме.
Как выяснилось, еще в июне этого года не бедный товарищ решил приобрести через сайт бесплатных объявлений снегоход определенной марки. С этой целью он связался с интернет-магазином, на страничке которого была выставлена на продажу подобная техника. Переговоры быстро переместились в мессенджер, где представитель магазина пообещал привезти нужную модель на заказ. Требовалось только подождать пару-тройку месяцев и внести предоплату в половину от стоимости товара.
Житель Саранска получил на почту договор и перевел на указанные реквизиты 600 тысяч рублей. Но с покупкой совсем не заладилось - снег уже постепенно окутывает мордовские просторы, а заказчик все так и сидит без денег, и без техники.
Однако обратиться в полицию мужчину заставил другая мошенническая сделка. В октябре он решил воспользоваться услугами организации, проводящей строительные работы. В интернете нашел объявление, связался с представителем фирмы и дистанционно подписал договор о предоставлении услуг, который оправили ему на электронную почту. В качестве предоплаты наш доверчивый земляк внес на неизвестные счета 428 тысяч рублей. Начать строительные работы бригада должна была в начале ноября, но на связь с ним больше представители организации не выходили, самостоятельно решить вопрос мужчина не смог.
По данным фактам полицейскими в настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлениям.
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