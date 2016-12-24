Новый год в новых квартирах встретят переселенцы из аварийных домов в Ковылкино

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В городе Ковылкино возводится пятиэтажка по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новый дом по улице Халтурина строится в рекордные сроки. Работы идут в ускоренном темпе: параллельно со строительством новых этажей идет внутренняя отделка.
Глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин приезжал на объект с целью контроля темпов и качества работ. Такое пристальное внимание неспроста — новый дом крайне важен для муниципалитета и реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых одно-двух-и трехкомнатных квартир получат 50 семей, которые проживают по улицам Железнодорожная, Халтурина, Крылова, и Пролетарская.
Строительство финансируется из средств национального проекта «Жилье и городская среда». Это не первые шаги в обновлении жилищного фонда. Так например, в 2021 году в многоэтажке по улице 50 лет Октября отметили новоселье более 60 семей. Работа в этом направлении будет продолжена.
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