Новый год в новых квартирах встретят переселенцы из аварийных домов в Ковылкино

Социум

В городе Ковылкино  возводится   пятиэтажка по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новый дом по улице Халтурина строится в рекордные сроки. Работы идут в ускоренном темпе: параллельно со строительством новых этажей идет внутренняя отделка.  

Глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин приезжал на объект с целью контроля темпов и качества работ. Такое пристальное внимание неспроста — новый дом крайне важен для муниципалитета и реализации  программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых одно-двух-и трехкомнатных квартир получат 50 семей, которые проживают по улицам Железнодорожная,  Халтурина,  Крылова, и Пролетарская.

Строительство финансируется из средств национального проекта «Жилье и городская среда». Это не первые шаги в обновлении жилищного фонда. Так например, в 2021 году в многоэтажке по улице 50 лет Октября отметили новоселье более 60 семей. Работа в этом направлении будет продолжена. 

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