В помощь мордовским предпринимателям — электронные торговые площадки

По состоянию на октябрь 2022 года, больше тысячи объектов малого и среднего предпринимательства Мордовии ведут розничную торговлю через Интернет. Подобная торговля способствует выходу компании на всероссийский рынок.

Добиться стабильных продаж в интернете — непростая задача для многих предпринимателей. Но не смотря на сложности, по официальным данным Минэкономики РМ, количество желающих покорить электронные торговые площадки постоянно увеличивается. Одна из приоритетных задач республики — способствовать торговле бизнесменов Мордовии в маркетплейсах. Такой шаг поможет повысить объёмы реализации мордовской продукции.

Глава Мордовии Артём Здунов неоднократно обращал внимание на данный вопрос и подчеркивает необходимость разработки мер поддержки интернет-маркетинга. Основные сложности для местных предпринимателей — халатность маркетплейсов к приему товаров и отсутствие в регионе сортировочных центров. Решения не заставят себя долго ждать — в Мордовии уже разрабатывается проект организации сортировочных центров.