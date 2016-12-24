В помощь мордовским предпринимателям — электронные торговые площадки

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
По состоянию на октябрь 2022 года, больше тысячи объектов малого и среднего предпринимательства Мордовии ведут розничную торговлю через Интернет. Подобная торговля способствует выходу компании на всероссийский рынок.
Добиться стабильных продаж в интернете — непростая задача для многих предпринимателей. Но не смотря на сложности, по официальным данным Минэкономики РМ, количество желающих покорить электронные торговые площадки постоянно увеличивается. Одна из приоритетных задач республики — способствовать торговле бизнесменов Мордовии в маркетплейсах. Такой шаг поможет повысить объёмы реализации мордовской продукции.
Глава Мордовии Артём Здунов неоднократно обращал внимание на данный вопрос и подчеркивает необходимость разработки мер поддержки интернет-маркетинга. Основные сложности для местных предпринимателей — халатность маркетплейсов к приему товаров и отсутствие в регионе сортировочных центров. Решения не заставят себя долго ждать — в Мордовии уже разрабатывается проект организации сортировочных центров.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину