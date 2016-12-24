«Раздолье»: в Темникове после реконструкции открылся парк

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В обновленном парке «Раздолье» по улице Бараева в Темникове появились детские игровые зоны, места отдыха со скамейками, пешеходные дорожки, энергосберегающее уличное освещение. В благоустройство парка была заложена идея гармоничного сочетания материалов и местного ландшафта.
Малые архитектурные формы соответствующей фактуры сочетаются с сосновыми деревьями парковой зоны. Учтен акцент на здоровье, поэтому вдоль декоративного забора, отсекающего парковое пространство от гаражного массива, установлена группа площадок со спортивным оборудованием: скалодром, полоса препятствий, канатный лаз, тарзанка.
Площадь обновленного парка составляет 1,3 гектара. Данную территорию для благоустройства выбрали жители города в ходе проведения рейтингового голосования в 2021 г. А реализовать задуманное удалось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это один из 12 нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, главная задача которых – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
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