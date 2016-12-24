Вакцинация — надежный способ защиты от коронавируса

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Министерство здравоохранения Мордовии напоминает, что люди пожилого возраста - в зоне особого риска при заболеваниях коронавирусной инфекции. Именно у пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.
В ведомстве уточнили, что вакцинация самый надежный способ защититься от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий. Кроме того, люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма.
Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями. Главное, чтобы они не были в фазе обострения. При необходимости можно проконсультироваться с лечащим врачом.
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