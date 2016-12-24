Уроженец Мордовии Герой Советского Союза Федор Ванин

Федор Ванин родился 25 октября 1922 года в крестьянской семье в деревне Языковка Ичалковского района Мордовии. В декабря 1940-го года был призвал в ряды Красной Армии. Федор Ванин закончил педагогическое училище, а когда началась Великая Отечественная война его отправили на учебу в Свердловское пехотное училище. После окончания ускоренного курса младший лейтенант Ванин в должности командира взвода участвует в битве под Москвой, затем — Сталинградская битва, Курская дуга.

Во время Курской битвы Федор Ванин подорвался на мине. Несколько месяцев провел в госпитале. Затем снова на фронт. Тогда наш земляк был уже в звании капитана и командовал стрелковым батальоном. Его подразделению доверили сложное и ответственное задание — форсировать Днепр.

Операция проходила севернее Киева. Командование хотело освободить столицу Украины от фашистов. Гитлеровцы превратили могучую реку в неприступный рубеж. Оценив обстановку Федор Варламович в начале отправил на другой берег отделение разведчиков. Вслед за ними в бой пошла стрелковая рота, которую Ванин усилил взводом солдат со станковыми пулеметами и взводом с противотанковыми ружьями.

Осознавая важность их действия, капитан Ванин пошел с десантом. Целые сутки советские бойцы под его командованием удерживали плацдарм, отбивая многочисленные контратаки фашистов. Федор Варламович был ранен, но продолжал командовать, вести огонь из автомата и метать гранаты. Лютежский плацдарм, который сыграл важную роль в освобождении Киева, был удержан.

За этот подвиг капитану Федору Ванину было присвоено звание Героя Советского Союза, тогда ему был 21 год. После освобождения Киева Ванин прошел всю Украину, Молдавию, освобождал Румынию. За годы войны Федор Варламович был трижды ранен. После войны он продолжил службу. С золотой медалью окончил Военную академию имени Фрунзе. Верой и правдой служил Родине и народу. Его имя носит одна из улиц в Кемле. В Саранске на аллее Славы в честь Героя установлена мемориальная доска.