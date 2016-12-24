Капитан Руслан Ахмедов - участник Специальной военной операции

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Проводя инженерную разведку маршрута передвижения российских войск, командир понтонной роты капитан Руслан Ахмедов обнаружил диверсионную группу украинских националистов, которая в районе одного из населенных пунктов минировала пути движения.
Оценив ситуацию, Руслан Ахмедов доложил командованию о приготовлениях украинских диверсантов. Затем, используя рельеф местности, он вместе с подчиненными занял выгодные позиции и выявил огневые точки противника. Подавив их сосредоточенным огнем, российские военнослужащие вступили в бой, в ходе которого националисты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку.
Выставив охранение, Руслан Ахмедов вместе с подчиненными стал разминировать пути прохода российской колонны. В ходе работы он лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства.
Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Руслана Ахмедова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено.
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