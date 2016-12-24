В школе №35 Саранска появился 5-й юнармейский класс

За 6 лет существования организации Юнармия ее ряды пополнило огромное количество подростков. Сейчас их в Мордовии пять тысяч и это число растет.

Вступление в ряды Юнармии — событие важное и волнующее. В стенах 35 школы Саранска в ряды юнармейцев торжественно посвятили более двух десятков пятиклашек. Теперь их класс называется 5 «Ю». Такая литера выбрана специально, чтобы подчеркивать приверженность школьников идеям и идеалам Юнармии.

Вступали в ряды Юнармии пятиклассники с хорошей начальной подготовкой. Они исполнили патриотические песни, а после творческой части провели мастер-классы по скоростной сборке-разборке автомата и оказанию первой медицинской помощи. Завершилась церемония принесением клятвы, и 23 школьника из 5-го юноармейского класса пополнили ряды молодых защитников отечества.

Ряды юнармии открыты для всех желающих в возрасте от 8 до 18 лет. Вступивших подростков ждут обучающие курсы, соревнования и строевая подготовка, знакомство с историей своей страны и общение со сверстниками-юнармейцами.