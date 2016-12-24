В школе №35 Саранска появился 5-й юнармейский класс

В Доме Республики вручили государственные награды
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
За 6 лет существования организации Юнармия ее ряды пополнило огромное количество подростков. Сейчас их в Мордовии пять тысяч и это число растет.
Вступление в ряды Юнармии — событие важное и волнующее. В стенах 35 школы Саранска в ряды юнармейцев торжественно посвятили более двух десятков пятиклашек. Теперь их класс называется 5 «Ю». Такая литера выбрана специально, чтобы подчеркивать приверженность школьников идеям и идеалам Юнармии.
Вступали в ряды Юнармии пятиклассники с хорошей начальной подготовкой. Они исполнили патриотические песни, а после творческой части провели мастер-классы по скоростной сборке-разборке автомата и оказанию первой медицинской помощи. Завершилась церемония принесением клятвы, и 23 школьника из 5-го юноармейского класса пополнили ряды молодых защитников отечества.
Ряды юнармии открыты для всех желающих в возрасте от 8 до 18 лет. Вступивших подростков ждут обучающие курсы, соревнования и строевая подготовка, знакомство с историей своей страны и общение со сверстниками-юнармейцами.
Поделиться в соц. сетях:
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем