Школьники Саранска пишут «Добрые письма» на передовую

Передать душевное тепло солдатам: именно такая цель ставилась учениками 18 школы города Саранска. Совместно с активистами регионального штаба #МыВместе школьники провели акцию «Добрые письма».

Учителя, ученики и активисты — всех объединила благородная миссия. Они решили поддержать наших мобилизованных военнослужащих. Кто-то вязал мягкие сердечки, старательно провязывая петельку за петелькой. Кто-то писал письма, продумывая и прилежно выводя каждую строчку. Учащиеся многих других образовательных учреждений пожелали к этой акции присоединиться. Таким образом, ребята хотят показать, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения с победой на родную землю. В этом им готовы помочь активисты центра «МыВместе».

Работы школьников были переданы в Региональный штаб центра, оттуда они отправлись к нашим мобилизованным землякам.