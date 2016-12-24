Урок мужества для школьников Саранска сопровождается торжественной линейкой по случаю поднятия флага

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Уроки мужества уже часть образовательного процесса 2022 года. Ученики это отлично знают и готовятся к ним с особой ответственностью. На этих занятиях педагоги посвящают время беседам о специальной военной операции, ее значимости и необходимости. На уроки мужества приглашают гостей.
Так, например, школу № 30 г.о. Саранск посетил Сергей Девятов — ветеран боевых действий в Чечне. Участие в уроке приняли не только старшеклассники, ученики младшей школы тоже не остались в стороне. Они отвечали на вопросы учителя и внимательно слушали рассказ о том, кто такой герой и кого мы можем считать героем. А на предложение написать письма воинам на передовую отозвались с радостью и писали их с особым трепетом - каждый старался вложить в эти строки всю душу.
Уроки мужества в школах — это отличный способ показать детям героев нашего времени, а также воспитать в них дух патриотизма и чувство гордости за свою Родину. Также в этой школе регулярно проходит торжественная линейка по случаю поднятия государственного символа — флага, под гимн Российской Федерации.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации