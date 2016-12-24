Жители двух районов Мордовии остались без электрички

Президентское движение в Республике Мордовия обратилось к первому заместителю председателя регионального правительства Игорю Фрейдину с просьбой возобновить маршрут пригородной электрички Рузаевка –Ужовка. В настоящее время его сократили до железнодорожной станции Красный Узел.

В региональном отделении Народного фронта получили письмо от жителей Ичалковского и Ромодановского районов с просьбой о помощи. В нем люди просят восстановить полный маршрут движения пассажирской пригородной электрички №6036/6035 Рузаевка-Ужовка. С 3 сентября этого года она ходит только до станции Красный Узел, не доезжая до Ужовки 12 остановок. Семь из них, например, приходятся на территорию Ичалковского муниципального района.

«Мы не просим, чтобы электропоезд курсировал каждый день, а хотя бы - по выходным и праздничным дням,- пишут жители двух районов. – Люди, у которых нет личного автотранспорта, не имеют возможности выехать куда-либо. В дальних селах и деревнях проживает много одиноких пенсионеров, к которым на помощь по хозяйству хотят приезжать их родственники, а студенты мордовских вузов и техникумов - добраться до своей малой родины».

В некоторые села и деревни по причине нерентабельности отменены рейсовые автобусы, а из-за небольшого материального дохода не все имеют возможность заказывать такси. Пригородная электричка пока является единственным удобным транспортным средством для социально незащищенных граждан.

«Мы считаем, что проблема, действительно, актуальная и требует максимальной проработки для ее решения», - отметила член регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Ольга Веретенникова.