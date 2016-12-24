Игорь Комаров посетил Димитровград

24 ноября 2022 года в ходе поездки в Ульяновскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Алексей Русских посетили АО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов», входящий в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации».

Полномочный представитель и глава региона ознакомились с ходом строительства многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР, уникальные возможности которого позволят обосновать технологии двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, что сегодня является одной из актуальных задач атомной промышленности. Предполагается, что МБИР придет на смену широко востребованному реактору БОР-60, который уже более полувека работает на площадке ГНЦ НИИАР. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет, позволит проводить не имеющие аналогов эксперименты, отточить технологии наработки изотопов, в том числе для медицинских целей и модифицированных материалов.

Игорю Комарову и Алексею Русских представили проект нового жилого квартала малоэтажной застройки на 132 семьи - для высококвалифицированного персонала АО «ГНЦ НИИАР» и участников ядерно-инновационного кластера.

Игорь Комаров подчеркнул: «Такие проекты очень важны, ведь у людей должны быть достойные условия для труда и для жизни. Это точка роста для города, возможность развития качественной инфраструктуры, привлечения специалистов высокого класса. Уверен, что этот социально значимый проект станет примером сотрудничества предприятия, региона и города».

Создание посёлка ведётся в рамках подписанного соглашения между губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым в целях развития города Димитровграда.

«Проект по строительству многоцелевого реактора на быстрых нейтронах важен для развития Димитровграда. Это уникальный проект не только в масштабах нашей страны, но и всего мира. Уверен, что проект МБИР станет еще одним драйвером развития города атомщиков. Радует, что строительные работы идут с опережением графика, и с «Росатомом» у региона заключено соглашение о реализации социально значимых проектов на благо жителей Димитровграда», - отметил Алексей Русских.

В этот же день полпред посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России. В этом уникальном центре лечат пациентов, занимаются научной и образовательной деятельностью, разрабатывают новые технологические подходы. Особая значимость центра в работе по принципу «замкнутого цикла» - все этапы оказания помощи от первой консультации онколога до реабилитации после лечения люди получают в одном медицинском комплексе.

Начальник управления оказания медицинской помощи ФМБА России Михаил Ратманов подчеркнул, что все высокотехнологичное лечение предоставляется бесплатно в рамках госгарантий по квотам, в том числе и такая прогрессивная методика, как протонная терапия.

Генеральный директор ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Юрий Удалов отметил, что Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России тесно сотрудничает с Ульяновским областным онкологическим диспансером и предоставляет возможность самообращения пациентам из всех регионов ПФО и РФ. Система протонной терапии - передовой метод лечения онкологии, используемая в Центре, уникальна. Всего через ФНКЦРиО ФМБА России за прошедший год прошли пациенты 76 субъектов страны, в 2022 году уже прошли лечение 52 пациента по линии проекта Союзного государства России и Республики Беларусь.

Игорь Комаров дал высокую оценку Центру и помощи, которую может получить любой житель России в рамках государственных гарантий. Полпред обратил внимание, что здесь созданы уникальные возможности для научных исследований и развития высококвалифицированных специалистов.

«С Федеральным научно-клиническим центром медицинской радиологии и онкологии ФМБА России мы намерены и дальше тесно сотрудничать по развитию качественной и доступной онкологической помощи», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.