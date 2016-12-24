Нижний Новгород вошел в топ-7 претендентов на звание «Молодежной столицы России»

Нижний Новгород вошел в топ-7 городов-претендентов на титул «Молодежная столица России». На сайте Росмолодежи (https://dom.fadm.gov.ru) стартовало финальное общественное голосование, которое продлится до 10 декабря. Каждый желающий может поддержать столицу Приволжского федерального округа в борьбе за престижное звание.

В 2022 году Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) впервые запустило конкурс среди городов РФ на получение статуса «Молодежная столица России». Каждый участник может продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение принципа соавторства в управление городским хозяйством и новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города.

Нижний Новгород прошел отборочный этап, выйдя в финал, и успешно презентовал себя в выпуске шоу «Молодежная столица». В борьбе за первенство также участвуют Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск. Город с наибольшим количеством голосов будет удостоен звания «Молодежная столица России».

Напомним, победитель конкурса получит возможность проведения на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодёжи (в том числе грантового конкурса), методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов и авторскую медиастратегию для продвижения города в течение 2023 года, а также будет включен в программу комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых». Кроме того, в Молодёжной столице России возведут арт-объект, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.

Объявление победителя и вручение титула состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» в декабре 2022 года. Столица Приволжья традиционно в лидерах молодежных проектов и по праву заслуживает звания «Молодежная столица России». После глобальной реконструкции в честь 800-летия Нижний Новгород сегодня является достойным кандидатом и одним из самых красивых туристических центров страны.