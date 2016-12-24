Артём Здунов – многодетным матерям: «Каждый день вы совершаете подвиг!»

Мордовия славится своими крепкими семейными традициями, дружными многодетными семьями. В регионе около 8 тысяч таких семей, воспитывающих более 25 тысяч детей. В преддверии Дня матери по доброй традиции женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Сегодня поддержка семей, материнства и детства, повышение рождаемости – приоритет государственной политики. По решению Президента России Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты и всероссийская программа «Десятилетие детства». Нам предстоит привести в порядок и построить школы, детские сады, поликлиники и больницы, ипотечное жилье. Будем делать упор на благоустройство парков и игровых площадок, создание условий для детского отдыха, занятий наукой, творчеством и спортом», - сказал руководитель региона.

Сейчас в республике действует около 30 мер соцподдержки семей с детьми. Более 9 тысяч семей получают выплаты и пособия в рамках нацпроекта «Демография». По инициативе Правительства России с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие на детей, которое объединит сразу 6 мер поддержки – получать их будет проще и прозрачнее.

Было отмечено, что семьям с детьми важна не только финансовая помощь, но и дружелюбная и комфортная среда – культурная, досуговая, образовательная деятельность. Именно поэтому в республике реализуются различные мероприятия для повышения в обществе статуса семей с прочными традиционными ценностями – это здоровое материнство, ответственное отцовство, уважение к старшим, патриотизм.

Глава Мордовии выразил особую признательность многодетным родителям, мамам, воспитывающим приемных детей и ребят с особенностями развития: «Каждый день вы совершаете подвиг: ваша безграничная любовь и сердечная чуткость творят чудеса!»

Количество многодетных семей в республике увеличивается – более чем в два раза оно выросло за последние 12 лет. Артём Здунов привел в пример семью Ольги Трубенковой из Саранска – в этом году у них на свет появился одиннадцатый ребенок, незадолго до рождения которого полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров вручил семье орден «Родительская слава». Над предложением Ольги Николаевны о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов, с которым она обратилась к Президенту России на встрече в Международный день защиты детей, сейчас работает Правительство страны.

В Мордовии проживают 24 многодетные мамы, которые могут претендовать на получение звания «Мать-героиня». Эту высокую награду по решению Президента РФ для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, решено было возродить в текущем году. Это звание встало в один ряд с «Героем России» и «Героем Труда».

Особое внимание Глава Мордовии уделил семьям, в которых мужчины ушли выполнять свой долг перед Родиной. «Именно матери воспитывают наших ребят, которые без тени сомнения пошли защищать нашу страну. Специальная военная операция отчетливо показывает: как мы воспитываем своих сыновей, которых Отчизна призвала на помощь – победить нацизм», - подчеркнул Артём Здунов.

У Антонины и Николая Вишняковых, которые присутствовали в зале, мобилизован сын Юрий. Глава Мордовии подчеркнул, что такие семьи поддерживает вся республика. Он выразил слова благодарности женам, матерям и родителям военнослужащих.

«Самая большая мечта для каждого из нас – видеть своего ребенка счастливым и успешным. Что бы ни происходило – семья остается гарантом. Женщины, которые идут на подвиг материнства, – низкий вам поклон», - сказал Артём Здунов.

Женщин Мордовии поздравил также Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин. «Во все времена труд матери был нелегким, ответственным, почитаемым, но требующим жертвенности. Вы подаете пример нашим будущим поколениям», - подчеркнул он.

В этом году в регионе впервые прошел конкурс «Семья года Республики Мордовия» - это стартовая площадка Всероссийского конкурса «Семья года». Его победителей наградила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. «Нет ничего трогательнее материнской любви. Вы ангелы-хранители для своих детей и семей – материнское сердце всегда с детьми, где бы они ни были», - отметила она.

В номинации «Семья–хранитель традиций» победили Иван и Ольга Якомаскины из села Старое Шайгово. Они создают мордовские национальные костюмы и известных на всю страну кукол-мордовочек.

«Многодетной семьей» конкурса признаны Александр и Ирина Савельевы из Ельниковского района.

В номинации «Молодая семья» победили Денис и Елена Давыдкины из Кадошкинского района.

В номинации «Милосердие» - семья Валерия Кижменёва и Татьяны Афониной из Темниковского района – они воспитывают 10 детей и в текущем году представляли Мордовию в финальных мероприятиях окружного конкурса «Успешная семья Приволжья».

В номинации «Сельская семья» победителями признаны семья Александра и Риты Мироновых из Инсарского района.

«Спортивной семьей» стали Николай и Наталья Кунины из Атяшевского района.

Семья Михаила и Елены Коршуновых из Теньгушевского района победила в номинации «Золотая семья» - в 2022 году супруги отметили золотую свадьбу, у них четверо детей и пять внуков.

Многодетным мамам были вручены награды, денежные премии и традиционный подарок – павлопосадские платки.

«Мы гордимся тем, что получили сегодня такую высокую награду. Спасибо за то, что всегда ощущаем поддержку и помощь со стороны руководства республики. Дети наполняют нашу жизнь смыслом, мы продолжим воспитывать в них любовь к Родине, чтобы наша республика достигала новых высот», - сказала мама пятерых детей Елена Моськина из Рузаевского района.