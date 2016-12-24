Жителю Мордовии дали 11 лет особого режима за пьяную расправу над матерью

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Суд огласил приговор 47-летнему жителю Рузаевского района республики. Этот персонаж до смерти забил родную мать за отказ дать ему денег на спиртное.
В августе этого года полицейским в Рузаевском районе поступило сообщение фельдшера районной больницы об обнаружении в доме, расположенном в поселке Совхоз №3, с признаками насильственной смерти тела 63-летней женщины.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД в течение дежурных суток установили причастного к совершению преступления. Им оказался 47-летний сын скончавшейся женщины, проживавший с ней в одном доме. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.
Как выяснилось в ходе дознания, вечером 20 августа этот деятель уже прилично набрался алкоголя и пристал к матери с требованиями выдать ему деньги на продолжение пьянки. Пожилая женщина наотрез отказалась. Тогда разъяренный сын набросился на мать с кулаками и жестоко избил. Чрез некоторое время после смертоносной экзекуции сельчанин улегся спать. Утром он обнаружил пожилую женщину без признаков жизни и сообщил родственникам.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. До суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором душегубу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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